oysterboy to solowy projekt muzyczny Piotra Kołodyńskiego, wokalisty Terrific Sunday. Inspirowany jest muzyką z pogranicza gatunków indie/indiepop/rock, lo-fi i dreampop. Teraz nadszedł czas na jego album “Ody do Letnich Dni”

Swój debiut zapowiedział singlem„Oda”, Publiczność OFF Festivalu i Great September czekała na tę piosenkę. „Oda” to szczera opowieść o szalonych nocach. Romantyzując miejskie wypady nad ranem i nawiązując do stylu Morrisseya, oysterboy prezentuje klimat, który będzie dominował na płycie. To energiczny utwór indie-pop/rock przepełniony emocjami. Do utworu oysterboy wydał samodzielnie zrobiony, nastrojowy teledysk.