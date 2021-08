Na krążku zatytułowanym „Human” trafiły m.in. single „Rescue Me”, „Somebody To Love”, „Wanted” oraz „Didn’t I”. Autorami kawałka są Ryan Tedder, Brent Kutzle, Zach Skelton, James Abrahart oraz Kygo. „Didn’t I” wyprodukowali Tedder i Kutzle, a współproducentem jest John Nathaniel. Do kawałka powstał klip w reżyserii Christiana Lamba, który wcześniej zrealizował klipy do „Rescue Me” oraz „Wanted”.

W skład nominowanego do Grammy OneRepublic wchodzą Ryan Tedder (wokalista, kompozytor), Zach Filkins (gitara), Drew Brown (gitara), Brent Kutzle (bas, wiolonczela) oraz Eddie Fisher (perkusja). Zespół debiutował albumem „Dreaming Out Loud” w 2007. Singiel „Apologize” rządził na wszelkich możliwych listach przebojów i zapewnił grupie nominację do Grammy. Drugi album „Waking Up” (2009) przyniósł takie hity jak „All the Right Moves”, „Secrets” czy „Good Life”. W 2013 ukazał się „Native” z bestsellerowym „Counting Stars”. Czwarte wydawnictwo OneRepublic „Oh My My” trafiło do sprzedaży w 2016. Ubiegłej wiosny grupa wydała singiel „Start Again” ft. Logic na potrzeby ścieżki dźwiękowej serialu „Trzynaście powodów” oraz „Connection”, które trafiło do kampanii Jeepa.