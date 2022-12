Olly Murs powraca z nowym albumem “Marry Me”. Angielski wokalista i autor piosenek, który ma na swoim koncie cztery single i cztery albumy, które dotarły do pierwszego miejsca brytyjskich list sprzedaży, prezentuje pierwszy album po czteroletniej przerwie. Płytę promuje singiel “Die Of A Broken Heart”.

“Marry Me” promieniuje radością i energią procesu twórczego. Idealnym przykładem może być utwór “Go Ghost”. Żartobliwemu tekstowi towarzyszy produkcja w stylu lat 80., przypominając szczytowe momenty a-ha. W 2019 roku Murs poznał swoją partnerkę — ta życiowa zmiana o 180 stopni znajduje odzwierciedlenie w piosence “I Found Her”. Dobre samopoczucie przyniesie nam także “Dancing on Cars”, melodia z żywiołowym klimatem w stylu “Pull Up To The Bumper” Grace Jones. Po tańcach i zabawie przychodzi czas na romans. Dopełnieniem “Marry Me” jest “Let Me Just Say” — zamykający album utwór. To jedyna ballada na płycie, która stanowi nie tylko prezentację bezbłędnego głosu Olly’ego, ale także jego najgłębszych emocji.

Poprzednie sześć albumów Olly’ego i kolejne wyprzedane trasy koncertowe odniosły ogromny sukces. Statystyki mówią same za siebie: Olly ma na koncie 6 multiplatynowych albumów, 4 albumy i 4 single na 1. miejscu w Wielkiej Brytanii, 6 milionów słuchaczy na Spotify miesięcznie, 800 milionów wyświetleń na YouTubie i 1,8 miliona sprzedanych biletów.