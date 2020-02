Uwielbiany przez słuchaczy duet Oh Wonder ogłosił szczegóły trzeciego albumu „No One Else Can Wear Your Crown”. W dniu ogłoszenia zespół udostępnił utwór „I Wish I Never Met You”. Pierwszymi singlami zapowiadającymi nowy materiał były „Hallelujah” oraz „Better Now”.

Album „No One Else Can Wear Your Crown” został w całości napisany i wyprodukowany w domowym studiu Oh Wonder. W miksach muzyków wsparł Cenzo Townshend (Bat For Lashes, Christine & The Queens, Jungle). Na krążek trafiło 10 utworów dokumentujących różne emocje i doświadczenia Oh Wonder – od ostatniej trasy koncertowej (w ramach której zespół zagrał m.in. w Brixton Academy i sprzedał łącznie 300 tys. biletów), po przerwę, którą artyści poświęcili na refleksję, co osiągnęli do tej pory (album w top 10 w Wielkiej Brytanii, miliard streamów, wyprzedane koncerty na całym świecie).

Nie jest więc zaskoczeniem, że na „No One Else Can Wear Your Crown” dominuje nawołanie do samoakceptacji, radości oraz wiary we własną siłę. Słychać to w refrenie pierwszego singla – „Hallelujah”. Kawałek został napisany przez Josephine i Anthony’ego z myślą o wszystkich osobach, które kiedykolwiek usłyszały, że nie dadzą rady czegoś zrobić. Energia i odświeżająca pozytywność to efekt zasłużonego urlopu, w trakcie którego Oh Wonder zaprojektowali i wybudowali nowy dom wraz ze studiem, jak również przebiegli parę maratonów. Na swoim trzecim wydawnictwie zespół pokazuje, że świetnie potrafi opisywać wzloty i upadki życia codziennego.

Oh Wonder biorą na tapetę również nowoczesne związki millenialsów (w tym nie boją się mówić o swojej romantycznej relacji). „Happy” to kawałek o momencie, w którym życzysz swojemu byłemu partnerowi szczęścia w nowym związku i są to szczere intencje. Fakt, że Anthony napisał ten utwór o swojej eks, a nagrał go z obecną dziewczyną, to próbka ironii, którą zespół z radością serwuje słuchaczom. W utworze „In An Out Of Love”, jak żartuje Anthony, Oh Wonder ujawnia się jako para. O „How It Goes” Josephine mówi, że to „7 Days” Craiga Davida dla pokolenia smutasów. Kawałek zawiera ważny przekaz: każdy ma prawo do bycia w gorszym nastroju.

Po wysłuchaniu „No One Else Can Wear Your Crown” ciężko jest nie uwierzyć zarówno w siłę Oh Wonder, jak również to, że będzie lepiej. Josephine i Anthony zgrabnie poruszają się między wielkimi pytaniami o miłość oraz z pozoru prozaicznymi, ale jakże ważnymi sprawami, jak chociażby kwestia „co zrobimy z naszym psem, gdy ruszymy w trasę?”. „No One Else Can Wear Your Crown” to szczere i pogodne antidotum na trudne czasy, zaserwowane przez zespół, który może być pewny swojej świetlanej przyszłości. Pytasz, uwierzysz, dostaniesz.