Na pewno będzie to takie “crème de la crème” z tych ostatnich trzech lat, bo Sława też jest takim miejscem, gdzie bardzo lubię bywać, że tak to określę. Co roku jestem na konkursie “Śpiewać może każdy” i zazwyczaj funduję tam nagrody takim najlepszym wokalistom. No i z tej Sławy w tym projekcie orkiestrowym mam czterech wokalistów. Więc cieszę się, że pierwszy raz do Sławy zawitamy z orkiestrą i będziemy mogli pokazać, co ta młodzież wychodząc z konkursu w Sławie, potrafi i jaki zrobiła progres