Nothing But Thieves wydają czwarty album „Dead Club City”. Krążek zawiera single „Welcome to the DCC” i „Overcome”, a także najnowszy „Tomorrow Is Closed”. Jeszcze nigdy nie brzmieli tak dobrze!

Wnikliwe teksty, liczne eksperymenty i nieustanny rozwój – oto sekret sukcesu Nothing But Thieves. Zgodnie z tytułem, pierwszy singiel stanowił wstęp do świata „DCC”, czyli „Dead Club City”. Rockowy utwór z eksperymentalnym funkowym akcentem i wpływami lat 80. ma nieco inne brzmienie od tego, do którego przyzwyczaił nas zespół. Piosenka osiągnęła ogromny radiowy sukces, podobnie jak niedawno wydany „Overcome”. Nieco nostalgiczny, popowy utwór, ma w sobie coś nowoczesnego. Wspierany przez syntezatory z lat 80., przechodzi w podnoszący na duchu refren, oddając nastrój płyty i odzwierciedlając emocje towarzyszące ucieczce, nadziei i nowym początkom.

Tytułowy „Dead Club City” to klub wielkości miasta. 11-utworowa tracklista składa się z różnych postaci i wydarzeń zarówno w mieście, jak i w jego okolicach. Czy „DCC” to wspólna świadomość? Inna planeta? Pustkowie? Niebo? A może coś zupełnie innego?