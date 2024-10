NOSOWSKA i KRÓL – artyści wielokrotnie współpracujący na scenie i w studio, prezentują pierwszy, wspólny album zatytułowany „Kasia i Błażej”.

Ten niezwykły projekt, będący efektem ich przyjaźni oraz artystycznej chemii, zawiera 11 utworów pełnych emocjonalnej czułości i prostoty. Krążek zapowiadały single “Można”, “Wanna” oraz “Błyszcz”, a już w listopadzie ruszy także trasa koncertowa Jenin-Piaseczno. “Kasia i Błażej” już na półkach sklepowych i we wszystkich serwisach streamingowych!

Katarzyna Nosowska to wokalistka, tekściarka, pisarka oraz jedna z najbardziej wyrazistych osobowości i artystek w kraju. Błażej Król – muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów. Wciąż udowadnia, że jest jedną z najjaśniejszych postaci na scenie alternatywnej. Na koncie mają już świetną współpracę z 2023 roku pt. „MĘSKIE GRANIE PRZESTAWIA: NOSOWSKA – KRÓL”, gdzie podczas letniej trasy wykonywali m.in. cover Nirvany „Smells Like Teen Spirit” czy „Szklanki” Young Leosi. Następnie, jesienią 2023 wydali utwór „Neodym”, a już w grudniu rozpoczęli pracę nad wspólnym krążkiem.

“Kasia i Błażej” to 11 utworów, będących owocem przyjaźni i wyjątkowej relacji między NOSOWSKĄ a KRÓLEM. Album, pełen prostoty oraz emocjonalnej czułości, oferuje słuchaczom podróż przez świat pozbawiony filtrów. To muzyka dla wyrobionego odbiorcy, ale jednocześnie ciepła i dostępna dla każdego, kto pragnie otulić się dźwiękami niczym kocykiem – jak dodają sami artyści. W tej niecodziennej, muzycznej rozmowie Kasi i Błażeja, słychać zarówno humor, jak i autentyczne emocje, bez ukłonów w stronę oczekiwań. To album, który po prostu trzeba przesłuchać w całości.