Na swoim pierwszym solowym albumie, „Contrepoint” z 2015, Nicolas Godin z zespołu Air skierował inspirację Bachem w zbiór bogatych i różnorodnych muzycznych poszukiwań.

Jeden soundtrack później („Au Service De La France / A Very Secret Service”), muzyk prezentuje równie intrygujące dzieło – „Concrete and Glass”. Nowy album to zbiór starannie wybranych odniesień do architektury. Minimalistyczna precyzja, rozmach popowego ciepła – na „Concrete and Glass” Godin jest w swoim żywiole, łącząc różne wpływy w uwodzicielski i stylowy sposób.

Głównym singlem promującym wydawnictwo jest „The Border”, a kolejnym – „The Foundation” z gościnnym udziałem Cola Boyy. Pochodzący z Oxnard w Kalifornii wokalista dodaje soulowego pierwiastka do utworu pełnego klawiszy i powolnego groove’u. Godin tak opowiada o inspiracjach do kawałka: – Zaczęło się od „Case Study House #21” Pierre’a Koeniga. Przynajmniej tak to przedstawiłem Cola Boyyowi. Opowiedziałem mu o architektonicznych korzeniach utworu i wyjaśniłem, że mile widziane jest, aby jego osobiste doświadczenia trafiły do tekstu. Zawsze myślałem, że to świetny sposób, by rozpocząć myślenie o płycie, jednak potem trzeba pozwolić, by to sama muzyka przejęła stery. Dobry album to ten, na którym to przejęcie dzieje się szybko. Stosowałem tę regułę do wszystkich płyt, które do tej pory nagrywałem, z jedną przewodnią myślą: „Niech decyduje muzyka”. „The Foundation” to idealne ucieleśnienie tej koncepcji.

Do kawałka powstał klip zrealizowany przez Grega Barnesa na taśmie 16mm.

To nie pierwszy raz, gdy Godin cytuje architektoniczne inspiracje w muzyce. Prace Le Corbusiera miały olbrzymi wpływ na „Modular Mix” Air z 1997. Ponad 20 lat później, Nicolas został zaproszony do stworzenia soundtracku-hołdu dla legendarnego architekta – skomponowana muzyka będzie prezentowana w wybranych realizacjach Le Corbusiera na całym świecie.

Na „Concrete and Glass” gościnnie można usłyszeć Alexisa Taylora z Hot Chip („Catch Yourself Falling”), Kadhję Bonet („We Forgot Love”), Kate NV („Back to Your Heart”) i Kirina J Callinana („Time on My Hands”).