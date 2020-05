Nico Santos kocha igrać z ogniem. Nie boi się ryzykować, nawet jeśli miałby się sparzyć. To właśnie dlatego 26-letni wokalista i kompozytor osiągnął tak wielki sukces na europejskiej scenie pop. Czas na najnowszy album Nico Santosa zatytułowany po prostu “Nico Santos”

Santos zdobył listy przebojów za sprawą takich hitów jak „Rooftop”, „Safe”, „Unforgettable” czy dzięki duetowi z Leną, „Better”. W 2018 był najchętniej granym wykonawcą w niemieckich radiach (prawie 110 tysięcy odtworzeni w radiach), wyprzedził takie światowe gwiazdy jak P!nk czy Ed Sheeran. Nico otrzymał również nominację do nagród 1Live Krone oraz BAMBI. Jego katalog przekroczył liczbę 400 mln streamów.

Jeden z utworów znajdujący się na albumie, to: „Play With Fire”, który opowiada o płomiennym romansie, który ciągnie autora w coraz głębszą otchłań. – To historia toksycznej relacji, której nie możesz się wyzbyć. Masz świadomość, że powinieneś natychmiast uciekać, ale nie możesz się powstrzymać, nawet za cenę poważnych ran – opowiada Nico. Kawałek sprawnie łączy urban pop, r&b i trap, a wisienką na torcie jest charakterystyczny, mocny wokal Santosa. Wokalista heroicznie wykonywał ten utwór na swojej ostatniej trasie z 40-stopniową gorączką. Ogień dosłownie i w przenośni!

Emisja Płyty Tygodnia w Radiu Index od poniedziałku do niedzieli po 10:00 i 17:00