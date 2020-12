W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia można zainteresować się tym, co proponuje Zielonogórski Ośrodek Kultury. W każdą sobotę o 10:00 ZOK prowadzi „Gwiazdkową Warsztatownię” – uczy, jak wykonywać świąteczne ozdoby i organizuje konkurs na najładniejszą. A to oczywiście nie wszystko.

Dziś o 19:00 czeka nas kolejna odsłona projektu „wyGRAJ to!”. Koncert da raper Kicxk, czyli Szymon Listek. Jego występ odbędzie się w Hydro(za)gadce i będzie transmitowany online.

Muzyka Szymona, rap Szymona zawiera też elementy śpiewane. Są one przetwarzane przez różne sprzęty, którymi wspomagają się raperzy. Więc można to chyba nazwać pewnym nowym nurtem współczesnego rapu i właśnie Szymon reprezentuje ten nurt. Bardzo mi miło, że się zgłosił, zdecydował na ten koncert, bo dla rapera to niesamowite wyzwanie – bez publiczności, sam na scenie. Staramy się jak możemy, by na tej scenie poczuł się komfortowo.