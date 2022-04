Artysta, osiedlowym zwyczajem, zebrał swoją muzyczną paczkę – na krążku usłyszymy złotych gości: donGURALesko i Ras – to ukłon do korzeni twórczości Mroza, gdy jeszcze produkował bity dla raperów.. Vito Bambino w numerze “Za daleko” nadaje dodatkowego dynamizmu materiałowi i czyni singiel pretendentem do soundtracku wakacyjnych tras samochodowych. Ostatnim gościem jest Jarecki, którego głos w połączeniu z Mrozem brzmi jakby byli ulepieni z tej samej bluesowo-funkowej gliny.