Miley Cyrus prezentuje swój wyczekiwany album „Plastic Hearts”! Na siódmym, studyjnym albumie piosenkarki usłyszeć można prawdziwe legendy muzyki – Billy’ego Idola oraz Joan Jett, a także fenomenalną Duę Lipę.

Single, które ukazały się przed premierą płyty, to „Prisoner”, w którym gościnnie wzięła udział Dua Lipa (bezkompromisowy teledysk do utworu został wyreżyserowany przez Alanę Oherlihy) oraz hit „Midnight Sky”, który odniósł sukces na całym świecie.

Fotograf, który wykonał zdjęcie na okładkę „Plastic Hearts”, to prawdziwa ikona rockandrolla. Mick Rock doskonale uchwycił to, co Miley ma do przekazania swoim fanom i oddał klimat całego albumu. Artysta ma na swoim koncie współpracę z takimi legendami jak David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett, czy Debbie Harry.