Metallica świętuje 30-lecie kultowego czarnego albumu specjalną reedycją oraz albumem „The Metallica Blacklist”, na którym znajdzie się aż 53 coverów utworów z „Black Albumu” w zaskakujących wydaniach. Na pierwszy ogień: Miley Cyrus śpiewająca „Nothing Else Matters”!

Remaster czarnego albumu promują „Enter Sandman (Remastered)”, „Enter Sandman (Live at Tushin Airfield”) oraz „Enter Sandman (July 12th, 1990 Demo)”.

„The Black Album” to jeden z największych sukcesów komercyjnych i artystycznych wszech czasów. Po premierze w 1991 album zatytułowany po prostu „Metallica” zapewnił grupie #1 w co najmniej 10 krajach, w tym cztery tygodnie z rzędu na szczycie list sprzedaży w USA. Single „Enter Sandman”, „The Unforgiven”, „Nothing Else Matters”, „Wherever I May Roam” oraz „Sad But True” rozbrzmiewały w każdej stacji radiowej i telewizyjnej. Album spotkał się nie tylko z ciepłym przyjęciem fanów, ale też krytyków. Regularnie, aż do dziś, ukazuje się na przeróżnych podsumowaniach najlepszych albumów wszech czasów. W ciągu 30 ostatnich lat nie było wydawnictwa w tym gatunku, które pobiłoby rekordy sprzedaży czarnego albumu.

Reedycja z okazji 30-lecia zawiera remaster dźwięku w najwyższej jakości i jest dostępny w kilku formatach.