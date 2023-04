Na płycie usłyszeć możemy wydane wcześniej single „72 Seasons”, „If Darkness Had a Son”, „Screaming Suicide” oraz „Lux Æterna”. Producentami krążka są Greg Fidelman oraz Hetfield & Ulrich. Całość ma 77 minuty i 12 utworów. To pierwszy długogrający album Metalliki od wydanego w 2016 „Hardwired… To Self-Destruct”.

Ku uciesze wszystkich fanów i kolekcjonerów, album dostępny jest w kilku wersjach. Płyta zgromadziła już niezwykle entuzjastyczne recenzje.

W dniu premiery, w Katowicach w godzinach 19:00-22:00 na płycie Placu Sławika i Antalla powstał wielki mural związany z premierą albumu Metalliki „72 Seasons”. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo – to właśnie w Spodku odbył się pierwszy polski koncert legendarnej grupy.

Fani, którzy przyszli na miejsce, mogli odbić swoją dłoń na muralu – własną ręką lub używając szablonu. Podczas trwania imprezy powstało też graffiti autorstwa Patryka Wróżyny, inspirowane premierą płyty i zespołem.

Już w tym miesiącu grupa wyruszy w trasę M72. Metallica zagra dwa koncerty w każdym mieście, które jest objęte tournée. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024.

Część dochodu z każdego sprzedanego biletu zostanie przekazana fundacji zespołu, All Within My Hands. Organizacja zgromadziła do tej pory 13 mln dolarów, w tym niemal 6 zostało przekazane na granty i programy doskonalenia zawodowego w USA, ponad 2,5 mln na poprawienie sytuacji żywnościowej, a ponad 3,2 mln na zwalczanie skutków katastrof naturalnych.