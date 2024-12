Za nami 15. edycja największej w historii trasy Męskie Granie. Tegoroczna odsłona projektu obfitowała w wielkie muzyczne emocje i wyjątkowe artystyczne spotkania. Część z nich została zarejestrowana i przeniesiona na dwupłytowy album „Męskie Granie 2024” będący upamiętnieniem tego niezapomnianego wydarzenia. Krążek jest już dostępny w sklepach oraz na platformach streamingowych.

Tegoroczna edycja Męskiego Grania, którą zwieńczył największy dotychczas finał zorganizowany w Warszawie, zebrała pod sceną rekordową publiczność. O tych wyjątkowych wydarzeniach przypomina album „Męskie Granie 2024”. Został on podzielony na dwie płyty. Pierwsza z nich przeniesie słuchaczy prosto pod scenę, na której występowała Męskie Granie Orkiestra w składzie Daria Zawiałow, Mrozu oraz Kacperczyk, aż siedmiokrotnie porywając tysiące widzów zebranych w odwiedzanych przez trasę miastach. Na krążku znalazły się uwielbiane przez publiczność: „Kocham być z tobą”, „Mniej niż zero”, „Scenariusz dla moich sąsiadów” oraz „Muka” z gościnnym udziałem Kasi Nosowskiej. Tę część zamyka singiel promujący 15. edycję Męskiego Grania, czyli „Wolne Duchy”.

Druga płyta to zapis wybranych utworów, które wybrzmiały podczas tegorocznej odsłony projektu. To niezwykle zróżnicowane piosenki udowadniające jak bogata jest polska scena muzyczna. Znalazły się na niej m.in. wspólny utwór Nosowskiej i Króla – „Można”, porywająca tłumy „Aura” Mroza, klasyka w nowym wykonaniu, czyli „Chałupy welcome to” projektu Wodecki/Pater feat. Paulina Przybysz, Wiktor Dyduła, a także połączenie jazzu z muzyką rockową, czyli „Rilke” od Voo Voo & Leszka Możdżera.