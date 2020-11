Sunset In The Blue to najnowsze wydawnictwo Gardot od premiery płyty „Live in Europe” w 2018 roku (zawierającej wybrane utwory z występów w latach 2012-2016 na legendarnych scenach w całej Europie). Nowy album, stworzony ambitnie w czasie pandemii, jest ponadczasowy i potrzebny.

Motyw determinacji w tworzeniu i rozwijaniu jej rzemiosła był zawsze obecny w twórczości Gardot, ale nigdy wcześniej tak bardzo, jak podczas powstawania albumu Sunset in the Blue. Wierna swemu charakterowi, mimo licznych przeszkód, zebrała nowy, oszałamiający materiał, który wzbogaca imponująca lista kolaboracji nawiązanych w prawdopodobnie najtrudniejszym momencie dla muzyków na całym świecie.

W maju Gardot zwróciła uwagę wszystkich, kiedy w mediach społecznościowych ogłosiła casting dla muzyków orkiestrowych, którzy nie mogli pracować ze względu na ograniczenia związane z kwarantanną wywołaną epidemią COVID-19. Dzięki zgłoszeniom nadesłanym z całego świata, Melody dokonała niemożliwego i stworzyła „cyfrową globalną orkiestrę” na swoim pierwszym nowym singlu, „From Paris With Love”. Piosence towarzyszył klip, w którym znalazły się wideo-portrety ludzi z całego świata, wysłane w czasie kwarantanny z przesłaniem „From (miasto pochodzenia) With Love”. Idea „razem pomimo odległości” nabrała jeszcze większego znaczenia, kiedy Decca i Gardot z dumą połączyli siły, aby przekazać tantiemy za ten singiel organizacji charytatywnej na rzecz pracowników służby zdrowia.

Wokalistka ponownie znalazła się w centrum uwagi w czerwcu, kiedy wraz ze słynną Royal Philharmonic Orchestra wzięła udział w pierwszej bezpiecznej sesji studyjnej podczas pandemii koronawirusa, w legendarnym londyńskim Abbey Road Studios.

Album Sunset In The Blue, który już wzbudził zachwyt krytyków w takich tytułach, jak The Sunday Times czy Mojo, jest powrotem do jazzowych korzeni Melody, ozdobionym gobelinem pięknie utkanych orkiestracji. Jego okładkę zdobi dzieło autorstwa słynnego amerykańskiego artysty, Pata Steira, którego prace znajdują się w stałych zbiorach muzeów, takich jak: Luwr, MOMA, Tate Gallery. Wraz z Gardot, nad muzyką na płycie czuwał gwiazdorski zespół twórców: wielokrotnie nagrodzony Grammy producent Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), aranżer i kompozytor Vince Mendoza (Björk, Robbie Williams, Elvis Costello) oraz legendarni inżynierowie dźwięku Al Schmitt i Steve Genewick (Frank Sinatra, Joao Gilberto, Bob Dylan, Paul McCartney).