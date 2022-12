Mateusz Ziółko – autor takich przebojów jak “W płomieniach” czy „7 rzeczy” otwiera kolejny rozdział w swojej drodze muzycznej, wydając wyczekiwany album „Tak po prostu”.

Wydawnictwo zapowiedziały dwa single – poruszający, melodyjny singiel „Weź mnie” oraz taneczny i dynamiczny „Vis-à-vis”, które pokazały drogę do miejsca, w którym obecnie emocjonalnie znajduje się artysta, do punktu, w którym odnalazł spokój, ukojenie oraz miłość. Cały album „Tak po prostu” jest w zamyśle spójnym konceptem artystycznym, będącym wyrazem dojrzałości artystycznej Mateusza Ziółko.

Jak mówi artysta:

“To album napisany po prostu historiami mojej, a może i Twojej codzienności. To opowieść o zmaganiach z przeciwnościami tego świata, o walce ze sobą, o siebie i o swoją prawdziwą, czystą i niczym niezbrukaną tożsamość. To obraz krętej, wyboistej i bolesnej drogi, którą jeśli kroczysz słuchając właściwego głosu w swoim sercu…zawsze wrócisz do domu.”

Za utwory na płycie „Tak po prostu” odpowiedzialny jest znany duet HOTEL TORINO – Dominic Buczkowski – Wojtaszek oraz Patryk Kumór, twórcy wielu hitów na polskim rynku muzycznym. Ciekawostką jest również fakt, że współautorem jednego utworu z płyty – „Czekam, tęsknię” jest Dawid Kwiatkowski.