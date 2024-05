Nowa era popu Margaret! Szósty album studyjny artystki – „Siniaki i cekiny” – już jest

Myśleliście, że wiecie wszystko o Margaret, o jej karierze i artystycznych wyborach? Cóż, trzeba będzie ułożyć te puzzle od nowa. Dziesięć lat po „Thank You Very Much”, sensacyjnym debiutanckim singlu, którym dziękowała nam wszystkim za nadchodzące oklaski, platynowe płyty i inne dowody uwielbienia, cztery lata po porzuceniu popowej perfekcji na rzecz rapowej bezczelności, kariera wokalistki bierze kolejny ostry zakręt.

Teraz wraca do popu, ale nie do tej Margaret, którą znaliśmy z list przebojów w pierwszej połowie minionej dekady. Dojrzała i jako osoba, i jako artystka, co doskonale słychać już w pierwszej zapowiedzi nowego albumu. To pop, ale inny, śmielszy, nowy. Nu-pop jakiego Margaret jeszcze nie śpiewała.

Na stronie „Siniaki” dwupłytowego LP znalazł się m.in. singiel „Tańcz głupia” – niekwestionowany hit ostatnich wakacji, który wspiął się na pierwsze miejsce polskiego AirPlaya i wybrzmiał na różnych platformach już ponad 20 milionów razy! „Cekiny” promował z kolei singiel „Bynajmniej” i „Hot Like Summer” – efekt międzynarodowej współpracy artystki z Alvaro Solerem. Podwójny winyl jest jedynym wydaniem fizycznym towarzyszącym premierze dualistycznego albumu.