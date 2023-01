Måneskin powraca z RUSH! – albumem, którego tytuł jest podsumowaniem kilkunastu miesięcy intensywnego życia zespołu w trasie, pośpiechu i surowej dyscyplinie.

Oddaje on też emocje i uczucia, których członkowie Måneskin doświadczyli po drodze: od strachu, przez zabawę, zaskoczenie po radość z życia na krawędzi. Praca nad „RUSH!” przebiegała w inny sposób, niż przy poprzednich albumach.

Tym razem artyści skupili się na różnicach pomiędzy sobą i tym, jak różnice te spotykają się i budują wyjątkową tożsamość zespołu Måneskin. W ten sposób powstała muzyka, która jest opowieścią o artystycznej i osobistej drodze, jaką muzycy z Rzymu przeszli po dziś dzień. „RUSH!” zawiera 17 utworów, które różnią się między sobą stylistyką, ale wciąż zachowują cechy charakterystyczne dla Måneskin. Bez względu na to, czy jest to „Kool Kids” napędzany surowym punkowym brzmieniem, czy ballada „The Loneliest” lub rockandrollowe „Supermodel”, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z Måneskin. Unikalne brzmienie zespołu, jego brutalność, szczerość, odwaga i otwartość słyszalne są we wszystkich utworach z albumu „RUSH!”.