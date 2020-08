Ikona muzyki latynoskiej – Maluma – zaskoczył swoich fanów niespodziewana premierą albumu „PAPI JUANCHO”. Zwykle bardzo aktywny w social mediach artysta (na Instagramie, YouTube, Facebooku i Twitterze artystę obserwuje ponad 100 milionów osób), zniknął z nich na cały tydzień, aż niespodziewanie podczas relacji live ogłosił wydanie nowego albumu!

Album „PAPI JUANCHO”, który ukazał się 21 sierpnia, składa się z 22 utworów. Powstał w większości podczas lockdownu w Miami i Medellín. Projekt jest wynikiem ewolucji alter ego Malumy – „Dirty Boy” (który po raz pierwszy pojawił się na jego drugim albumie „Pretty Boy Dirty Boy”) dorósł i stał się „Papi Juancho”.

– Ten album jest dla mnie wyjątkowy, reprezentuje moją esencję, to z czym dorastałem i muzykę, którą cieszę się z moimi przyjaciółmi. Jest też wyrazem mojej miłości do reggaetónu. Dlatego właśnie współpracowałem przy nim z artystami, których cenię. To płyta stworzona z miłością, która na pewno uszczęśliwi moich fanów, tak mocno, jak cieszy także mnie. Chcę, żeby ludzie mieli okazje spędzić wspaniały czas z tą muzyką. To prawdziwa esencja „Papi Juancho” – mówi Maluma.

– To bardzo dopracowany, kompletny album. Na przykład utwór „Medallo City” to trap wymieszany z salsą, gatunkiem, z którym jeszcze nie miałem okazji eksperymentować w mojej muzykę. Tekst tego utworu jest jest pełen slangu, którego używamy w Medellín, szczególnie w Envigado, gdzie dorastałem. Chciałem pokazać moją kulturę oraz moje korzenie – dodaje Maluma.

Album „Papi Juancho” został wyprodukowany przez wieloletnich współpracowników Malumy – Rude Boyz (Kevin ADG y Chan „El Genio”), którzy pracują z kolumbijskim artystą od początku jego kariery. Maluma zaprosił do współpracy mnóstwo artystów reprezentujących starą i nową szkołę reggatónu – są to m.in. Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers, Ñejo & Dalmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel oraz Yomo y Zion.

Wraz z premierą albumu ukazał się również teledysk teledysk do utworu „Parce”, w którym gościnnie wzięli udział Lenny Tavarez oraz Justin Quiles.

Zaledwie dwudziestosześcioletni Maluma jest prawdziwym idolem wśród młodzieży i jednym z wiodących artystów na latynoskiej scenie muzycznej. Juan Luis Londoño urodził się w Medellin w Kolumbii, a jego pseudonim powstał z dwóch pierwszych liter imion jego mamy, taty i siostry. Maluma jest jednych z najbardziej popularnych w social mediach artystów. Ma 23 miliony fanów na Facebooku, 52 miliony obserwujących na Instagramie i 6 milionów obserwujących na Twitterze. Jego teledyski na YouTube mają ponad 9 miliardów wyświetleń.

W 2018 roku Maluma został okrzyknięty „nową muzą męskiej mody” przez magazyn Vogue. Maluma współpracuje ze znanymi projektantami, takimi jak Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Donatella Versace, Calvin Klein i wieloma innymi. Wokalista współpracował dotychczas z takimi markami jak między innymi: Moet Hennessy, Michelob, czy Adidas.