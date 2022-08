Długo oczekiwany powrót Maggie Rogers to smakowity, elektroniczny kawałek pop-rocka… równie porywający, jak wszystko z jej debiutanckiego albumu.



W 2020 roku – po okresie intensywnego koncertowania z płytą „Heard It in a Past”, która zgromadziła łącznie ponad miliard streamów – Maggie Rogers postanowiła przenieść się do Maine i odciąć się od zewnętrznego świata. Inspirując się nieposkromioną energią oceanu stworzyła album „Surrender”. W 12 utworach Rogers uchwyciła szaleństwo dwóch ostatnich lat swojego życia, z niebywałą szczerością opowiadając o gniewie, pokoju, samozbawieniu czy wolności, która pojawia się, kiedy potrafimy coś odpuścić.

Na krążku znajdziemy singiel „Want Want” o nieodpartej sile pożądania. Nad brzmieniem utworu czuwali Kid Harpoon i Del Water Gap. Numer był nagrywany w legendarnych Electric Lady Studios w Nowym Jorku, w należących do Petera Gabriela studiach Real World w angielskim Bath oraz w Sid’s Palace w Scarborough w stanie Maine.

Oficjalny teledysk do piosenki to zapis występu Rogers barze karaoke w dzielnicy koreańskiej w Nowym Jorku. Po delikatnych zwrotkach następuje szaleńczy refren, a do artystki dołącza zespół i coraz liczniejsza, rozbawiona publiczność. Za reżyserię odpowiada Warren Fu, który współpracował z Rogers i reżyserem Michaelem Scanlonem przy poprzednim singlu „That’s Where I Am”. W tamtym klipie gościnnie pojawili się David Byrne, Quil Lemons i Hamilton Leithauser.