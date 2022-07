„About Last Night…” to niesamowity nowy album Mabel. Wydawnictwo zawiera euforyczne single „Let Them Know”, „Good Luck” i „Overthinking”.

Rozpoczęty przez Mabel podczas lockdownu i ukończony, gdy życie nabiera tempa, album „About Last Night…” jest żywą podróżą od początku najlepszej nocy do jej niechlujnego końca, który zawiódł nasze oczekiwania. Każdy utwór opisuje pewien element wieczoru – przygotowania („Let Them Know”), demony byłego związku („Good Luck”), płacz w łazience, i w końcu powrót w domu.

Mabel, zdobywczyni nagrody BRIT, po raz kolejny toruje swoją drogę do nowoczesnego popu: jej wpływy obejmują wyzwoloną euforię kultury klubowej (dance-pop, house, translatlantycki R&B) z głębszymi motywami ekspresji, wyniesionymi z obsesyjnego oglądania „Paryż płonie” (1990), „Pose” i „Drag Race” podczas lockdownu. Oto młoda kobieta, która analizuje własne lata kształtowania się, dorastając w oczach opinii publicznej, przejmuje narrację. Mabel z 2022 roku żyje pełnią życia, a jej celem jest tworzenie podnoszącej na duchu muzyki. Jej wyjątkowej mocy starczy dla każdego.

Projekt „About Last Night” powstał między domem Mabel w zachodnim Londynie, studiami Angelic w Oksfordzie i niektórymi najbardziej inspirującymi przestrzeniami kreatywnymi Los Angels (w tym dawną rezydencją Franka Sinatry). Na początku tego procesu Mabel zaczęła gromadzić kolektyw kreatywnych współpracowników, w tym przyjaciół i stałych współpracowników, w tym: Raye, MNEKa, Kamille i Jaxa Jonesa.

Mabel połączyła także siły z wieloma nowymi twarzami – np. z SG Lewisem, będąc pod wrażeniem jego pracy z bohaterką swojego dzieciństwa – Robyn w utworze „Impact”. Arystka, pomiędzy lockdownami w USA, miała także okazję współpracować z czołowymi amerykańskimi producentami takimi jak Stargate (Rihanna, Katy Perry).

Mabel najpierw droczyła się z fanami, zapowiadając pierwszy singiel „Let Them Know”, zanim „Good Luck” wmaszerował ze złamanym sercem i siłą kobiecej solidarności prosto na parkiet. Bardziej wrażliwa druga część „About Last Night…” została pokazana w „Overthinking”, eskapistycznym, ale niezachwianie szczerym obrazie tego, kiedy życie nocne spotyka się z niepokojem społecznym oraz jak znaleźć drogę powrotną do siebie.