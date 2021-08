Trzeci wyczekiwanego album Lorde nazywa się „Solar Power”. Ogłoszenie daty premiery i tracklisty albumu zbiegło się także z ogłoszeniem tournée na 2022 rok.

Tytułowe „Solar Power” spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony fanów i krytyki. „Billboard” napisał: „Solar Power to „świeży rozdział w fascynującej książce, a fani Lorde powinni być podekscytowani, by poznać tę nową autorkę”. Dziennikarze „The Guardian” nazwali singiel: „wyróżniającą się zmianą stylu radosną luką pomiędzy Lorde a innymi twórcami w kwestii kreatywności. (…) Powrót Lorde to lekcja, że warto dać gwiazdom pop czas na odpoczynek”. Utwór zgromadził pięciogwiazdkowe recenzje od „NME” czy Pitchforka, stał się trendem #1 w mediach społecznościowych na całym świecie, trafił na szczyt Spotify Global oraz US i zgromadził ponad 30 mln streamów w pierwsze pięć dni od premiery.

Na wydawnictwo wyprodukowane przez Jacka Anotnoffa (z którym artystka pracowała również przy albumie „Melodrama”) trafi 12 utworów.

Lorde mówi: – Mój nowy album jest celebracją naturalnego świata, próbą uwiecznienia głębokich, transcendentnych uczuć, które przeżywam, gdy jestem na zewnątrz. W czasach pełnych bólu, żalu, głębokiej miłości i dezorientacji, szukam odpowiedzi w naturze. Nauczyłam się głębokich wydechów i nastrajania się. Album jest efektem tego podejścia.

O pierwszym singlu, tytułowym „Solar Power”, artystka mówi: – Pierwszy utwór z albumu, napisany i wyprodukowany przeze mnie i Jacka, to pierwszy z promieni. Piosenka opowiada o zaraźliwej, pełnej flirtu letniej energii, która ogarnia nas od czerwca.

Aby odpowiednio uczcić świat natury, Lorde postanowiła po raz pierwszy w historii wydać album w formacie discless. Wyprodukowany z poszanowaniem środowiska Music Box będzie alternatywą dla klasycznej płyty CD. Innowacyjny format będzie zawierał dodatkowe materiały graficzne, odręczne notki, ekskluzywne zdjęcia i kod do pobrania cyfrowej wersji albumu. Kod zapewni słuchaczom dostęp do albumu w najwyższej jakości, dwóch utworów bonusowych oraz dodatkowych niespodzianek.

– Już na bardzo wczesnym etapie nagrań zdecydowałam, że chcę stworzyć postępową, mniej szkodliwą dla środowiska alternatywę dla płyty CD. Music Box będzie podobny w rozmiarze, kształcie i cenie, więc na półkach sklepowych będzie wyglądał bardzo podobnie co kompakt, ale jednocześnie będzie się wyróżniał, ponieważ został zaprojektowany w zgodzie z ewoluującą naturą nowoczesnego albumu – wyjaśnia Lorde.

W 2013 roku 16-letnia Lorde po cichu, ale pełna pewności siebie wkroczyła na scenę pop jako głos pokolenia za sprawą albumu „Pure Heroine”. Krążek wielokrotnie pokrył się platyną na całym świecie, zapewnił artystce dwie nagrody Grammy i przyniósł światowe hity „Royals” oraz „Team”. Ten drugi sprawił, że Lorde stała się najmłodszą artystką solową i jedyną pochodzącą z Nowej Zelandii, która trafiła na szczyt Billboard Hot 100 od 1987 roku.