Shinoda, Delson, Farrell i Hahn w ostatnich latach zaczęli się po cichu spotykać, ale nie mieli wobec tych wydarzeń żadnych oczekiwań. Zamiast dążyć do reaktywacji zespołu, po prostu spędzali ze sobą czas.

Na spotkania zachęciali przyjaciół i współpracowników, aby dołączyli do nich w studiu. Spośród gości, którzy im towarzyszyli, szczególne pokrewieństwo znaleźli z Emily Armstrong i Colinem Brittainem. Chemia zadziałała jak grawitacja, przyciągając muzyków do siebie coraz bardziej. W takich okolicznościach narodził się album “From Zero”.

“Tytuł “From Zero” nawiązuje do naszych skromnych początków oraz do podróży, którą odbywamy. Zanim powstało Linkin Park, nasz pierwszy zespół nazywał się Xero. Jeśli chodzi o muzykę i związane z nią emocje, to mamy tu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Brzmienie jest to samo, ale ulepszone i ma w sobie więcej życia.

Materiał, który powstał, został stworzony z uznaniem dla wieloletnich członków LP i z poszanowaniem świeżości, którą wnieśli Emily i Colin. W nowych piosenkach słychać nasze rodziny, naszych przyjaciół i naszych fanów. Jesteśmy dumni z tego, czym Linkin Park stało się na przestrzeni lat i podekscytowani tym, co przed nami” – wyjaśnia Mike Shinoda.

“Im więcej pracowaliśmy z Emily i Colinem, tym bardziej podobały nam się ich umiejętności. Chcieliśmy spędzać z nimi czas i wspólnie tworzyć. Nowy skład jest mocny i pełen energii” – podsumowuje artysta.