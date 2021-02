Kwiat Jabłoni prezentuje drugi, długo wyczekiwany album “Mogło być nic”. Dwa lata po debiucie, Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, powracają z krążkiem pełnym kojących melodii i tekstów chwytających za serce. To jeden z najważniejszych polskich zespołów ostatnich lat, którego znakiem rozpoznawczym stały się milionowe wyświetlenia teledysków, wyprzedane trasy koncertowe i oryginalne brzmienia.

Na płycie znalazło się 11 premierowych kompozycji, w tym dwie dobrze już znane: tytułowe “Mogło być nic” oraz refleksyjna “Buka”. To bardzo różnorodny album wypełniony osobistymi tekstami, komentującymi otaczającą rzeczywistość. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie zaskakują rozbudowanymi i nieoczywistymi aranżacjami. Za produkcję całego materiału odpowiedzialny jest Wojtek Urbański.

Aby wyrazić troskę o planetę do produkcji drugiego albumu zespół wybrał ekologiczny papier z recyklingu. Nie został on pokryty, w przeciwieństwie do powszechnej praktyki, folią nabłyszczającą, ani matującą. Kasia i Jacek zrezygnowali również z folii ochronnej – opakowania, które zabezpiecza płytę na sklepowej półce. W zamian za to zastosowana została papierowa obwoluta oraz eko naklejki.

Partnerem wydawnictwa jest Greenpeace, a 1% dochodu ze sprzedaży zostanie przekazany na działalność Stowarzyszenia Otwarte Klatki.