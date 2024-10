Po czterech latach wyczekiwania, Krzysztof Zalewski wraca z nowym, autorskim materiałem. Dzisiaj premiera albumu „ZGŁOWY”.

Artysta postawił na szczerość i prostotę przekazu, sięgając do źródeł tworzenia muzyki. Do tej pory płytę promowały utwory – brutalnie szczery, rapowany „ZGŁOWY”, epicka ballada o miłości „Kochaj”, punkowe „Roboty”, a od dziś także wzruszająca i przebojowa „Edith Piaf”. Singlom towarzyszą klipy, które tworzą spójną całość. Ostatni odcinek tego wyjątkowego kwadryptyku – właśnie trafił do sieci.

Album „ZGŁOWY” to wyjątkowa mieszanka rock’n’rollowej energii i osobistych tekstów. Artysta, znany z takich przebojów jak „Miłość Miłość” i „Kurier”, tym razem jeszcze bardziej otwiera się przed słuchaczami, pokazując autentyczność i bezpośredniość, której tak bardzo potrzeba dzisiejszej muzyce.

Na płycie znajdziemy cztery single, które prezentują różnorodność jego nowego dzieła: rapowany manifest „ZGŁOWY”, epicka ballada „Kochaj”, punkowe „Roboty” oraz wzruszający „Edith Piaf”. Wszystkie te utwory obrazują teledyski układające się w spójną całość. Bohater w nich przedstawiony rozlicza się ze swoją przeszłością, emocjami, by w końcu pogodzić się losem. Kwadryptyk zamyka klip do „Edith Piaf” w reżyserii Tymona Nogalskiego.

Płyta została zarejestrowana w studiach Tall Pine Records oraz S4 w składzie: Krzysztof Zalewski (wokal, gitara, instrumenty klawiszowe, chórek), Bolesław Wilczek (bębny, chórek), Andrzej Markowski (bas, instrumenty klawiszowe, chórek), Szymon Paduszyński (gitara elektryczna, chórek) oraz Andrzej Smolik (instrumenty klawiszowe) i Marcin Bors (dodatkowa gitara w utworze „Sztormy i ulewy”). Za produkcję odpowiadają Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski, a za mix i mastering – Marcin Bors.