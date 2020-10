Ta “Zabawa” nie jest dla dziewczynek. Dla chłopczyków też nie. Bo “Zabawa” jest płytą dorosłą. To przemyślenia 35-letniego mężczyzny, nad którego głową zawisł cień. Który mimo to – a może właśnie dlatego – gra, śpiewa i tańczy. Bawi się. Na przekór czasom, ale nie ludziom wbrew. Do sklepów i serwisów streamingowych trafił piąty album Krzysztofa Zalewskiego zatytułowany „Zabawa”. Sprawdźcie co na premierę przygotował artysta…

“Życie to nie zabawa, tylko zawody” – konstatuje Zalewski w otwierającym album utworze tytułowym. Jeśli z tej perspektywy spojrzeć na jego twórczość, łatwo zauważyć, że wymyślił sobie dyscyplinę, w której ściga się tylko sam ze sobą, zgarniając kolejne mistrzowskie tytuły… Dzisiaj wraz z albumem, premiery doczekał się klip, a w zasadzie lyrics video do singla „Zabawa”, w którym znowu widzimy roztańczonego Krzysztofa.

„A co jeśli zostało nam tylko pięć minut życia? Jak poradzić sobie ze świadomością nieuchronnego? Ja proponuję Wam taniec na koniec świata, na przekór wszystkim i wszystkiemu. Bo trzeba tańczyć za wszelką cenę, nawet wbrew sobie, wbrew nastrojowi. Do tego nawołuję Was w „Zabawie”!” – tak album widzi jego twórca i po wysłuchaniu tego słodko-gorzkiego materiału trudno nie przyznać mu racji.

A jak „Zabawa” brzmi? Krzysztof Zalewski niewątpliwie urodził się rockmanem i mimo, że tym razem postanowił wyruszyć w nowym kierunku estetycznym, nie zrezygnował całkiem z gitary elektrycznej, rockowym duchem przesycona jest większość utworów. Na pierwszy plan wypłynęły jednak syntezatory, najważniejszy jest rytm. Artysta śmiało urozmaica go zapożyczeniami z odległych światów – to brzmi jak biały soul, za chwilę pulsuje disco noir, następnie Krzysztof rapuje, albo zmiękcza serca i zwilża oczy wzruszającą balladą.

Z okazji premiery artysta przygotował sporo niespodzianek dla swoich fanów. Dzisiaj w warszawskiej przestrzeni miejskiej pojawią się instalacje, które będą zapraszać do światów stworzonych w klipach do poprzednich singli – „Tylko nocą” i „Annuszki”. W tych miejscach poza ciekawie zaaranżowaną scenografią, na fanów, będzie czekał sam Krzysztof, a osoby, które dadzą namówić się na wymyśloną przez niego „Zabawę”, będą mogły zgarnąć bilety na koncert premierowy.

Tak, bo dzisiaj w Pradze Centrum, Krzysztof zagra koncert premierowy, na którym dla swoich fanów, przyjaciół, znajomych i dziennikarzy zaprezentuje po raz pierwszy materiał z nowego albumu.

Warto też wspomnieć, że z okazji premiery „Zabawy” Zalewski przygotował wyjątkowy merch płytowy. W serwisie Allegro – który jest partnerem tego wydawnictwa – oraz na stronie sklepzmuzyka.pl znajdą koszulki, pidżamy, kubki, skarpetki, breloki, a także limitowaną biżuterię stworzoną przez ORSKĄ – jedną z najciekawszych projektantek, która stworzyła kolczyki i bransoletkę z motywem meduzy.