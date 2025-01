Długo wyczekiwana płyta, zapowiadana przez siedem singli, zawiera zaskakujące interpretacje niezapomnianych piosenek, wzbogaconych o współczesne brzmienia oraz zupełnie nowe utwory.

Album “Kleks i wynalazek Filipa Golarza” to zupełnie nowa muzyczna podróż, w którą chętnie wyruszą zarówno nowe pokolenia słuchaczy, jak i fani filmu i piosenek z lat 80, a także ci, którzy wyczekują dalszej części historii w reż. Macieja Kawulskiego. Album pełen jest zarówno świeżych brzmień, jak i nieszablonowych pomysłów, które dały piosenkom sprzed ponad 40 lat (m.in. „Z Poradnika Młodego Zielarza” i „Leń”) nowe życie, a to wszystko za sprawą kolektywu producenckiego Hotel Torino (odpowiedzialnego za „diamentowe” już hity z pierwszej części Akademii Pana Kleksa: „Jestem Twoją Bajką” i „Całkiem Nowa Bajka”) oraz Mateusza „Matheo” Schmidta oraz wspaniałym wykonawcom, m.in. Nosowskiej, Czesławowi Mozilowi, Soblowi i sanah.

Album zapowiadało siedem singli – m.in. liryczny, wzruszający utwór „Wynalazek Filipa Golarza” w wykonaniu sanah Sobla i bardziej energetyczne utwory wśród których znalazł się „LEŃ” w wykonaniu Czesława Mozila i „Biegać, skakać” w wykonaniu EMO i Nosowskiej.

„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” to wyjątkowa podróż do świata wyobraźni, gdzie każde zdobyte doświadczenie i umiejętność mogą stanowić broń w walce z nadchodzącym złem. Tym razem Profesor Kleks jest zmuszony do powrotu do rzeczywistości i skonfrontowania się z technologią, która zagraża marzeniom dzieci, podczas gdy w Akademii jego miejsce czasowo zajmuje wierny ptak Mateusz.

Historia pełna jest niezwykłych pytań: czy miłość Ady Niezgódki do robota Alberta może przywrócić mu ludzkie serce? Czy wynalazek Filipa Golarza – kuszący dzieci wizją życia bez wyobraźni – na zawsze zmieni ich sposób myślenia? I czy fantazja ma jeszcze siłę, by pokonać nowoczesną technologię?