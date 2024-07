Kasabian prezentuje długo wyczekiwany album “Happenings”. To zawierające 10 utworów wydawnictwo przepełniają ostre, wyraziste, świeże i ciężkie uderzenia, czerpiące inspirację z performansów artystycznych z końca lat pięćdziesiątych.

Poruszający się pomiędzy parkietem a moshpitem muzycy Kasabian postawili sobie ograniczenia: niemal żaden utwór nie trwa dłużej niż 3 minuty, a cała płyta, licząca 26 minut, jest minutę krótsza od debiutu Ramones.

„Happenings” to nie tylko album, do którego będzie się dobrze wracać, ale to także dzieło, które podsyca apetyt na więcej muzyki Kasabian. nigdy nie przestaje być mile widziany, ale pozostawia słuchaczy pragnących więcej.

Kasabian tworzą: Serge Pizzorno, basista Chris Edwards, perkusista Ian Matthews i gitarzysta Tim Carter