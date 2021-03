Szósty, wyczekiwany album Justina Biebera, zawiera single „Hold On”, „Anyone”, „Lonely”, „Holy” i „Peaches”. Goście na płycie to m.in. Giveon, Daniel Caesar, The Kid Laroi, Dominic Fike, Khalid, Beam, Burna Boy czy Chance The Rapper.

Wydane przed premierą single promujące album „Justice”: „Holy” ft. Chance The Rapper, „Lonely” ft. Benny Blanco, „Anyone” i „Hold On”, zgromadziły łącznie 2 miliardy streamów, a w samych Stanach zanotowały ponad 215 mln odtworzeń w stacjach radiowych.

Nowym singlem promującym „Justice” jest „Peaches” ft. Giveon & Daniel Caesar.

W ramach kampanii promującej album „Justice”, Justin Bieber wystąpił na koncercie noworocznym T-Mobile, wystąpił w ramach „Journals Live” TikTok, zagrał koncert dla Spotify z użyciem technologii AR, zaprezentował się także na żywo w trakcie ceremonii Nickelodeon Kids’ Choice Awards oraz pojawił się jako gość serii NPR Tiny Desk Concert.

Bieber dwukrotnie pojawił się jako muzyczny gość „Saturday Night Love”, wystąpił na American Music Awards i People’s Choice Awards.

Justin Bieber ma ponad 75 miliardów streamów całego katalogu oraz ponad 70 mln egzemplarzy sprzedanych albumów. Jest artystą numer jeden na YouTube z 60 mln subskrypcji na koncie oraz rekordami Spotify – ponad 65 mln słuchaczy miesięcznie.