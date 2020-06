Po sukcesach świetnie przyjętego podcastu „Table Manners” (który ma 13 mln słuchaczy, a obecnie emitowany jest już 9. sezon) oraz książki kucharskiej, Jessie spędziła dwa ostatnie lata na pracy nad swoim najbardziej spełnionym albumem w dotychczasowej karierze.

„What’s Your Pleasure?” to kolekcja eleganckich, pełnych duszy popowo funkowych kawałków, które czerpią z tego, co najlepsze w kulturach klubowych lat 70., 80., 90. Wszystko połączone ze wspaniałym wokalem Jessie oraz intuicyjną produkcją wieloletniego przyjaciela artystki, Jamesa Forda (Simian Mobile Disco).

Wiodący singiel, „Save a Kiss”, to echo dokonań wielkich diw disco oraz Jessie w wydaniu flirciarskim, z cielesną energią przypominającą najgorętsze kluby nocne. „Spotlight” jest eleganckim utworem nu disco, przemyca zaraźliwą energię klasycznego funku i dance. W „Ooh La La” Jessie zanurza się w kampowej stronie disco. Album kończy się piosenką „Remember Where You Are” – pełną światła konkluzją, która prowadzi nas do wyjścia z klubu, na przywitanie wschodu słońca za drzwiami.

Jessie udało się połączyć klimat trzech dekad w jednym albumie, co sprawia, że można go z całym powodzeniem traktować również jako kompletną playlistę na imprezę. Brakuje Wam wyjść na tańce na miasto? Dzięki „What’s Your Pleasure?” będziecie mogli tańczyć dosłownie wszędzie. Przy tym albumie po prostu nie da się inaczej.