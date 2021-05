Tytuł albumu to „Jutro”, ale możesz posłuchać go już dziś! Najnowsze wydawnictwo zespołu IRA trafiło do sklepów oraz serwisów cyfrowych. Krążek promują single „W górę patrz”, „Zimowa” i „Planety”.

Po pięciu latach, kiedy to w 2016 roku pojawiła się ostatnia płyta zespołu IRA pt. „My”, czas na kolejną odsłonę muzyczną. To już dwunasty krążek studyjny zespołu. Na półki sklepowe oraz do serwisów muzycznych trafił długo wyczekiwany album o dość wymownym tytule pt. „Jutro”. Wokalista zespołu Artur Gadowski nie zdradza, co się pod nim kryje, być może tytuły piosenek znajdujących się na krążku, takie jak „Chciałbym”, „Nowy świat”, „Pętla czasu”, „Nienawiść”, czy „Piękny kraj” mogą dać odpowiedź? Ciekawość wiernych fanów IRY sięga zenitu!