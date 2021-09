Wyczekiwany piąty album Imagine Dragons – „Mercury – Act 1” – jest już dostępny w sklepach i serwisach cyfrowych. Grupa pracowała nad albumem ze słynnym producentem Rickiem Rubinem. Na „Mercury – Act 1” Imagine Dragon porzuca naładowane metaforami teksty na rzecz emocjonalnych skrajności, nie powstrzymując się przed niczym. Tytuł został zainspirowany słowem „mercurial” w znaczeniu czegoś zmiennego, żywego, nieprzewidywalnego.

Cała płyta opowiada o wzlotach i upadkach, dlatego uznaliśmy, że słowo „Mercury” w tytule będzie odpowiednie. Śpiewamy o radzeniu sobie z utratą bliskich osób, żalem, ale także celebrujemy życie – wyjaśnia lider zespołu, Dan Reynolds. „Mercury – Act 1” to następca wydanego w 2018 roku albumu „Origins”. Wydawnictwo promowały single „Wrecked”, „Cutthroat” i „Follow You”.

„Weecked” zadebiutowało na #2 Spotify Top 10 Global Chart i #4 Top 10 US Chart. Mocna piosenka opowiada o stracie, żalu i pójściu naprzód. Reynolds zaczął pisać „Wrecked” niedługo po tym, gdy jego szwagierka, Alisha Durtschi Reynolds, zmarła na raka. Singiel spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem mediów. Na łamach „Billboard” mogliśmy przeczytać: „Łamiący się głos Reynoldsa jest naprawdę poruszający. Gwiazdor rocka odsłania naprawdę bolesne emocje i nawet jeżeli refren wciąż jest stadionowy, jak na Imagine Dragons przystało, wokalista kieruje się czystymi emocjami w poszukiwaniu drogi”. O radzeniu ze stratą opowiada także poruszający teledysk.

„Follow You” ukazało się 12 marca 2021 i stało się najszybciej pnącym się utworem Imagine Dragons w zestawieniu Billboard, przebijając 7-tygodniową drogę na szczyt „Natural” w 2018 i 8-tygodniową drogę „Believer” w 2017. „Follow You” to miłosna piosenka pełna psychodelicznych gitar oraz zawiłych aranżacji. Dan Reynolds napisał singiel w trakcie przełomowego momentu w swoim małżeństwie: wokalista był w drodze do podpisania papierów rozwodowych, gdy nagle otrzymał sms od swojej żony. Wiadomość okazała się przełomem. Para postanowiła odsunąć decyzję o rozstaniu. Dzięki temu małżeństwo przetrwało kryzys. Artysta mówi: – Chciałem, by utwór ten reprezentował realistyczny wymiar miłości. Taki, że miłość nie jest idealna, ale przetrwa.

W teledysku do „Follow You” zagrały gwiazdy serialu „It’s Always Sunny in Philadelphia”. Klip zgromadził dotychczas ponad 41 mln wyświetleń.

„Cutthroat” ukazało się razem z „Follow You”, a w klipie pojawiła się Olivia Munn.

Dotychczasowy dorobek Imagine Dragons to ponad 46 mln sprzedanych albumów, 55 mln sprzedanych singli i 74 miliardów streamów. Grupa okazała się najpopularniejszym zespołem rockowym minionej dekady. Wszystkie rockowe kawałki, które trafiły do Top 3 zestawienia Billboard Hot 100, zostały nagrane właśnie przez Imagine Dragons: „Believer”, „Thunder” oraz „Radioactive”.

Zespół powstał w 2009 roku i zaczynał kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami, by następnie podpisać kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. Tam w 2012 ukazała się EP-ka „Continued Silence”. W tym samym roku światło dzienne ujrzał debiutancki pełnowymiarowy album grupy: „Night Visions”. Krążek trafił na 2. miejsce Billboard 200. Imagine Dragons otrzymało Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie („Radioactive”). W 2015 przyszedł czas na „Smoke + Mirrors”, tym razem z debiutem na szczycie list sprzedaży w USA. W 2017 ukazał się „EVOLVE”, a rok później „ORIGINS”. Ostatnie dwa albumy przyniosły takie hity jak „Believer”, „Thunder”, „Whatever It Takes” i „Natural”.

Album Imagine Dragons „Mercury – Act 1” już dostępny!