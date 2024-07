Imagine Dragons na „LOOM”, swoim szóstym albumie studyjnym w karierze, prezentują szczytową formę. Album został w całości wyprodukowany przez zespół oraz wieloletnich współpracowników – duet producencki Mattman & Robin (Taylor Swift, Måneskin, YUNGBLUD, Charli XCX i wielu innych).

Zespół z Las Vegas na „LOOM” znalazł odpowiednią równowagę między klasycznym brzmieniem, które wyniosło ich na szczyt oraz świeżością, która sprawiła, że Imagine Dragons ponownie odnaleźli wiele radości w studio nagraniowym.

Pulsujący, funk-popowy „Kid” oraz „Nice to Meet You” to piosenki będące nawiązaniem do brzmień, które królowały na początku XXI w. W „Gods Don’t Pray” grupa połączyła rocka z reggae, w singlowym „Eyes Closed” usłyszymy szczyptę gotyku, a „Don’t Forget Me” urzeka melancholijnym nastrojem. Zawierający dziewięć premierowych utworów „LOOM” wyznacza nowy początek Imagine Dragons. Towarzyszy mu ekscytacja związana z chwilami, które dopiero nadejdą.

W ubiegłym roku Imagine Dragons zrobili sobie rzadką i zasłużoną przerwę w koncertowaniu – prawdopodobnie najdłuższą od wielu lat. W dużej mierze poświęcili ten czas rodzinie i przyjaciołom. Po naładowaniu baterii, muzycy wrócili do studia z nowymi inspiracjami, które wznieciły iskrę do nagrania premierowego materiału. Dywagacje o przeszłości stały się punktem wyjścia do rozmów o przyszłości, w której znikają granice gatunkowe, a z kreatywnego punktu widzenia wszystko staje się możliwe. Podróż ta zaowocowała najbardziej dynamicznym i spójnym albumem w dotychczasowej karierze Imagine Dragons – „LOOM”.

Imagine Dragons mają na koncie ponad 74 mln sprzedanych egzemplarzy albumów, 65 mln sprzedanych utworów cyfrowych i ponad 160 mld streamów. Grupa okazała się najpopularniejszym zespołem rockowym minionej dekady, całkowicie odmieniając gatunek. Wszystkie rockowe kawałki, które trafiły do Top 3 zestawienia Billboard Hot 100, zostały nagrane właśnie przez Imagine Dragons: „Believer”, „Thunder” oraz „Radioactive”. Jest to także jedyna grupa w historii odznaczeń RIAA, która ma cztery diamentowe single: „Radioactive” (16x platyna), „Believer” (13x platyna), „Demons” (12x platyna) oraz „Thunder” (11x platyna).

Zespół powstał w 2009 roku i zaczynał kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami, by następnie podpisać kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. W 2012 ukazała się EP-ka „Continued Silence”. W tym samym roku światło dzienne ujrzał debiutancki pełnowymiarowy album grupy „Night Visions”. Krążek trafił na 2. miejsce Billboard 200, pokrył się 7x platyną i przyniósł im nagrodę Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie („Radioactive”), a sam singiel osiągnął diamentowy certyfikat sprzedaży. W 2015 przyszedł czas na „Smoke + Mirrors”, tym razem z debiutem na samym szczycie list sprzedaży w USA. W 2017 ukazał się „EVOLVE” (nominacja do Grammy), a rok później „ORIGINS”. W 2022 roku Imagine Dragons rozszerzyli świat „Mercury” o pierwszy w karierze podwójny album „Mercury – Acts 1 & 2”, w tym singiel „Bones”.

„Bones” trafiło na szczyt zestawienia Alternative Radio w Stanach i nieustannie gości w Global Top 50 Spotify. Współpraca z raperem J.I.D. „Enemy” zgromadziła miliardy streamów, a utwór zajął 6. pozycję na liście IFPI Global Singles Chart of 2022.

Teledyski do „Thunder” oraz „Believer” zgromadziły zachwycającą liczbę 2 miliardów wyświetleń, a „Radioactive” i „Demons” przekroczyły miliard wyświetleń. Imagine Dragons współpracowali z największymi gwiazdami w każdym gatunku – w gronie tym znajdują się m.in. Kendrick Lamar, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Avicii i Hans Zimmer.