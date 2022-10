Ilira wydaje kolejną piosenkę, która sprawi, że Twój nastrój zmieni się w mgnieniu oka. Po „Another Heart”, wokalistka idzie za ciosem i chwyta fanów za serca swoim nowym singlem „Clean Break”. Chwytliwy, nasycony elektronicznym popem utwór jest już dostępny we wszystkich serwisach cyfrowych.

Rytm piosenki od samego początku wprowadza słuchacza w świetny nastrój. Głos Iliry z każdą minutą zachwyca coraz bardziej. Tekst utworu stanowi ważny element całości: „I’m at the party so don’t call me if you need me, I’m breaking up, I’m dancing with the DJ. Welcome to the other side, I think I found a new me and it’s a new day, I need a clean break”. Utwór jest jednak daleki od typowej smutnej piosenki o rozstaniu. Poprzez muzykę Ilira idealnie odzwierciedla pozytywne uczucia, które dodają jej siły.