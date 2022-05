“Harry’s House” to trzeci solowy album zwycięzcy nagrody Grammy oraz światowej gwiazdy – Harry’ego Stylesa. 13 utworów, które znajdują się na płycie zostały nagrane w kilku lokacjach: w Wielkiej Brytanii, Los Angeles oraz Tokyo. Sesja do płyty trwała od 2020 do 2021 roku.

Płytę napisał Harry oraz jego wielokrotni współpracownicy: Kid Harpoon, Tyler Johnson i Mitch Rowland. Pierwszym singlem zapowiadającym album jest piosenka “As It Was”.