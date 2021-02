HAIM przedstawia rozszerzoną edycję nominowanego do Grammy „Women In Music Pt. III” Na rozszerzonej wersji albumu znajdziemy m.in. utwory z Taylor Swift i Thundercatem. HAIM jest pierwszym kobiecym zespołem rockowym nominowanym do Grammy w kategorii Album roku.

Nominowana do wielu nagród Grammy grupa HAIM wydaje rozszerzoną wersję albumu „Women In Music Pt. III”, gdzie usłyszymy m.in. „Gasoline” z Taylor Swift i „3AM” ft. Thundercat. Pełna tracklista poniżej.

„III” jest nominowana do nagrody Album roku podczas 63. ceremonii Grammy, natomiast singiel „The Steps” ma szansę na statuetkę w kategorii Najlepszy utwór rockowy.

„Women In Music Pt. III” ukazało się w czerwcu 2020 i został zgodnie uznany przez krytykę oraz fanów za najmocniejszy dotychczas album grupy. Płyta trafiła na liczne podsumowania roku w mediach muzycznych.