„The Battle at Garden’s Gate”, czyli wyczekiwany drugi album nagrodzonej Grammy formacji Greta Van Fleet, jest już dostępny w sprzedaży oraz serwisach cyfrowych. W ramach promocji wydawnictwa, zespół pojawił się w programie „Jimmy Kimmel Live!”, a widzowie mogli usłyszeć singiel „Heat Above”.

„The Battle at Garden’s Gate” opowiada o nadziei i pokonywaniu trudności, z jakimi musi zmierzyć się ludzkość – opowiada Sam Kiszka. – Żyjemy w świecie rządzonym przez bezkarne instytucje, a ten album to przypomnienie, że musimy przerywać zmowę milczenia śpiewem.

Producent albumu, Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele), dodaje: – Ewolucja każdej z tej piosenki była dla mnie cudowną podróżą. Cieszę się, że zespół postanowił rozwinąć złożone struktury i sięgnąć po akordy, melodie i teksty, które wykraczają poza obecne standardy. Przede wszystkim cieszę się, że Greta Van Fleet pozostaje konsekwentna i wierna swoim ideałom.

„The Battle at Garden’s Gate” to elegancja, jakiej ten młody zespół jeszcze nigdy wcześniej nie zaprezentował. Instrumenty smyczkowe, orkiestra, rozbudowane piosenki i wizualna historia do każdego singla, nie tylko w postaci klipów czy lyric video, ale też oficjalnego merchandise’u – Greta Van Fleet konsekwentnie przełamuje granice i stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej. Grupa przebyła naprawdę długą drogę, od pierwszych koncertów w podejrzanych barach w Detroit czy Saginaw, do headlinerskich koncertów na pięciu kontynentach, na które sprzedan ponad milion biletów w zaledwie trzy lata.

Zespół Greta Van Fleet powstał w 2012 we Frankenmuth w stanie Michigan. Grupę tworzy trójka braci: Josh Kiszka (wokalista), Jake Kiszka (gitara), Sam Kiszka (bas, klawisze) oraz Danny Wagner (perkusja). Debiutancki singiel „Highway Tune” ukazał się w 2017 roku. W 2019 formacja otrzymała Grammy za najlepszy album rockowy – „From the Fires”. Pełnowymiarowy debiut „Anthem of the Peaceful Army” z 2018 zadebiutował na szczycie list sprzedaży. Muzycy przeprowadzili się z Michigan do Nashville, gdzie dopisują ważny rozdział do bogatej historii Miasta Muzyki.