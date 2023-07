Greta Van Fleet ugruntowali już swój status gwiazd rocka, sprzedając ponad milion biletów na koncerty całym świecie. Zachęceni tym niesamowitym wsparciem fanów, na „Starcatcher” zespół chce energię i bezpośredniość swoich występów oraz wykorzystać świetną passę ostatnich kilku lat.

Takie podejście do nagrywania jest odejściem od skrupulatnego sposobu, w jaki Greta Van Fleet stworzyła swój drugi album z 2021 roku, „The Battle at Garden’s Gate”, który zdobył ponad 200 milionów streamów. Ale nagrodzony Grammy zespół rockowy z Nashville — Josh Kiszka (wokal); jego brat bliźniak Jake Kiszka (gitara); ich młodszy brat Sam Kiszka (bas/instrumenty klawiszowe); i przyjaciel Danny Wagner (perkusja) — wiedzieli, że „Starcatcher” skorzystałby na luźniejszym klimacie, opartym na instynkcie i przypadku.

Zespół wiedział, że najlepiej pokaże swoją niesamowitą dynamikę, wracając do korzeni. Nawet gdy patrzyli mocno w przyszłość, zdawali sobie sprawę, że szczególnie pociągają ich własne początki, gdy byli zdeterminowanymi nastolatkami, szlifującymi swoje brzmienie w garażu rodziców we Frankenmuth w stanie Michigan.

„Cała koncepcja tej płyty brzmiała: Cofnijmy się do początku. Uchwyćmy tę samą energię – mówi Sam. „Wracamy do naszych korzeni, jednocześnie robiąc krok naprzód”.

Produkcją zajął się zdobywca nagrody Grammy, Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Jason Isbell), który postawił na proste rozwiązania, pozwalając błyszczeć aranżacji. Weźmy na przykład zapadający w pamięć pierwszy singiel z albumu, „Meeting the Master”, który łączy bogate, tęskne gitary akustyczne z tęsknym wokalem Josha, po czym rozkwita w klasyczny rock’n’rollowy hymn z majestatycznym gitarowym solo.

„Starcatcher” to brzmienie czterech muzyków wzmacniających swoje najlepsze strony. Jest tu warczący, szalejący rock („The Falling Sky”), medytacyjny hard rock („Sacred the Thread”), akustyczny folk-rock („Farewell for Now”) ”) i psychodeliczny rock („The Indigo Streak”). Album reprezentuje Gretę Van Fleet w jej najlepszym i najbardziej autentycznym wydaniu.