Era „Gold Rush Kid” rozpoczyna się wydaniem euforycznego singla „Anyone For You”, który otwiera płytę. „«Gold Rush Kid»? To ja”, mówi George, zastanawiając się nad tytułem swojej trzeciej płyty – 12-ścieżkowej suity pełnej wspaniałych, poruszających, wzniosłych piosenek, które, jak mówi, bardziej niż cokolwiek innego „brzmią jak ja. To właśnie to je łączy”.



Po dwóch przebojowych albumach, „Wanted On Voyage” (2014) i „Staying At Tamara’s” (2018), z których to oba osiągnęły 1. miejsce w Wielkiej Brytanii i sprzedały się w milionach na całym świecie, a drugi z nich przyniósł mu jego pierwszy singiel numer 1, „Shotgun”, oraz nagrodę BRIT 2019 dla brytyjskiego solowego artysty – nadszedł czas, aby wrócić do samego serca, z albumem napisanym i wyprodukowanym w całości w Londynie, wraz z wieloletnim współpracownikiem Joelem Pottem.

„«Anyone For You» to zlepek pomysłów na teksty znalezionych w starych notatnikach i przypadkowych chwilach dzielonych między muzykami w studiu”, wyjaśnia George. „Jest radosny i zaraźliwy, a ja nie mogę powstrzymać się od uśmiechu za każdym razem, gdy go śpiewam”.

Przeglądając zeszyty, jednym z pierwszych bazgrołów, które przykuły jego uwagę, był werset napisany w wieku 23 lat, jeszcze zanim zaczął pracę nad swoim drugim albumem: „Tiger Lily przeprowadziła się do miasta, dopiero co skończyła 21 lat, a ja powiedziałem: to mój numer, daj mi znać, jeśli kogoś potrzebujesz, a potem mogę być dla ciebie kimkolwiek, kimkolwiek, kimkolwiek, kimkolwiek…”. Singiel opowiada o wsparciu, co najlepiej symbolizuje jego wspaniały refren śpiewany przez George’a: „Pozwól mi być twoim światłem!”.