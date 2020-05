Upłynęło 10 lat od solowego debiutu Jayke’a Orvisa.

Kącik muzyczny autorstwa Piotra Sobańskiego, który w latach 2009-2016 prowadził w Akademickim Radiu Index audycję SCENA.DE.

W tym roku mija 10 lat, od kiedy Jayke Orvis wydał swój solowy album „It’s All Been Said”. Muzyk jest multiinstrumentalistą. W 2004 r. założył band The .357 String Band, wykonujący zarówno mroczne, fatalistyczne ballady, jak i muzykę outlaw country (ten styl grania niekiedy określa się mianem gothic country lub streetgrass) przy użyciu jedynie instrumentów strunowych szarpanych.

Jest on także wokalistą zespołu The Goddamn Gallows, którego twórczość oscyluje pomiędzy rockabilly, psychobilly, punk rockiem, bluegrassem i metalem. Warto dodać, że the Goddamn Gallows stali się powszechnie znani w 2011 r. dzięki piosence „7 Devils”.

Debiutancka płyta Jayke’a Orvisa ukazała się nakładem niezależnej amerykańskiej wytwórni Farmageddon Records z siedzibą w Anacondzie (Montana), wydającej płyty artystów z nurtów takich jak psychobilly, bluegrass, dark country, cowpunk. Nakładem tej oficyny ukazały się krążki takich wykonawców, jak: Fishgutzzz And His Ignorant Band, Black Eyed Vermillion, Highlonesome, Mikey Classic And His Lonesome Spur, Filthy Still, The Calamity Cubes, Slackeye Slim, Stevie Tombstone, no i oczywiście… The Goddamn Gallows.

Pochodzący z albumu „It’s All Been Said” utwór Jayke’a Orvisa pt. „Feelings like this” można odsłuchać na YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=chE2Lr1uJtE

Piotr Sobański