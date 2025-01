Album “The Human Fear” został wyprodukowany wspólnie z Markiem Ralphem, który wcześniej współpracował z zespołem przy ich albumie “Right Thoughts, Right Words, Right Action” z 2013 roku.

Ukazuje grupę w jej najbardziej bezpośredniej, energicznej i afirmującej życie odsłonie, bezwstydnie zwracając się w stronę popu w klasycznym stylu Franz Ferdinand. Nagrany w szkockim AYR Studios, album “The Human Fear” zawiera 11 utworów, z których każdy nawiązuje do głęboko zakorzenionych ludzkich lęków oraz tego, jak ich pokonywanie i akceptowanie kształtuje i definiuje nasze życie.

Od samego początku, kiedy to Franz Ferdinand organizowali nielegalne imprezy w opuszczonych budynkach Glasgow, byli definiowani przez świeże, niesłabnące, wybiegające w przyszłość spojrzenie, transgresywną perspektywę szkoły artystycznej, ale z zamiłowaniem do wielkich hitów, a album “The Human Fear” niewątpliwie kontynuuje tę tradycję. To album, który zachowuje charakterystyczne cechy i tożsamość zespołu, jednocześnie wnosząc coś świeżego i innowacyjnego z zapałem przesuwając granice.

W większości utwory zostały napisane przed wejściem do studia, celem było ich przygotowanie przed rozpoczęciem nagrywania. Kiedy zespół znalazł się w studiu, wszystko zostało szybko zrealizowane. Wiele z nich zostało nagranych na żywo z zespołem grającym w jednym pomieszczeniu, a wiele wokali na albumie to oryginalne ujęcia. “The Human Fear” to pierwszy album studyjny z udziałem członków zespołu: Audrey Tait (perkusja) i Dino Bardot (gitara), a utwory są efektem współpracy kompozytorskiej frontmana Alexa Kapranosa, basisty Boba Hardy’ego i klawiszowca Juliana Corriego.

Dla zespołu, który przywiązuje niemal równą wagę do estetyki i stylu, co do brzmienia, znaczenie tych elementów jest widoczne na okładce albumu, zainspirowanej autoportretem „7 Twists” węgierskiej artystki Dóry Maurer. Prace Maurer przyciągnęły ich uwagę, ponieważ idealnie oddają to, czego zespół oczekuje od swojej muzyki: uderzającą bezpośredniość, której nie można zignorować, oraz głębię i wrażliwość, które zachęcają do wielokrotnego odkrywania i satysfakcjonujących powtórzeń.

“The Human Fear” to zarówno zestaw o strachu jak i kolekcja hitów zespołu, który zdefiniował epokę i kontynuuje swoje niewątpliwie żywe dziedzictwo.