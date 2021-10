Felix Jaehn, specjalista od muzyki tanecznej z przesłaniem, przedstawia nowy singiel „Breathe” i tak samo zatytułowany album. Jak zapewnia niemiecki DJ, płyta dostarcza pozytywną energię, niesie radość i zapewnia dobry humor.

– Miałem w telefonie zapisaną notatkę „breathe, inhale, let go” (oddychaj, wdech, wypuść) – wspomina niemiecki twórca. – Takie ćwiczenia oddechowe są szalenie ważne, szczególnie przed koncertami. Poprzez oddychanie zapewniasz ciału przepływ energii.

Tak zrodził się pomysł na tytuł płyty. A skoro był tytuł, musiała być także piosenka. – Po sesji zdjęciowej do „Close Your Eye”, razem z VIZE i Miss Li weszliśmy do studia o 22.00 wieczorem i w ciągu kilku godzin nagraliśmy utwór tytułowy – mówi Felix.

Okazało się jednak, że piosenka „Breathe” niemal nie trafiła na płytę. – Kiedy chcieliśmy później dokończyć nagranie, okazało się, że plik z głosem Miss Li został przypadkowo usunięty z komputera – wspomina DJ. – Próbowaliśmy nagrać tę partię jeszcze raz, ale nie udało się odtworzyć tamtej wyjątkowej chwili. Piosenka jest jak zdjęcie, na którym uchwycisz niepowtarzalny moment. Zdecydowałem więc, że wykorzystam demo i umieszczę je na albumie, bo ta wieczorna sesja była właśnie takim niepowtarzalnym, magiczny momentem.

Utwór „Breathe” ma częściowo autobiograficzny charakter, który odzwierciedla etap autorefleksji w życiu Feliksa. Sam zainteresowany mówi o post-transformacyjnej fazie, kiedy zrozumiał, że warto umieć odpuścić, pogodzić się ze wzlotami i upadkami w życiu.

Na płycie „Breathe” znalazło się 15 utworów, w tym „I Got A Feeling”, w którym gościnnie występuje przyjaciel Feliksa, Robin Schulz, singiel „Happy” w którym udzielają się Miksu/MacLoud, Fourty i Leland oraz nowe piosenki „Old Me” i „Automatic”. W zestawie nie zabrakło kawałka „No Therapy” featuring Nea & Bryn Christopher, w którym Felix sprzeciwia się terapii konwersyjnej, jednocześnie wspierając społeczność LGBTQ+.

Cały album „Breathe” porusza temat zmagania się z trudnościami i wyciągania z tego wniosków dla siebie. – Czasem wystarczy dobra impreza – tłumaczy. – Kiedy myśli kłębią się w głowie, masz problemy, po prostu idź na imprezę, a świat będzie wyglądał inaczej.

Felix Jaehn to 27-letni DJ z Hamburga, który jest obecnie jednym z najchętniej słuchanych artystów na świecie, czego dowodzi ponad 20 milionów fanów miesięcznie na Spotify. Jego singiel „Ain’t Nobody” niedawno zdobył diamentowy status, a Felix ma za sobą występy w niemal każdym zakątku globu. Jak zauważył przyjaciel gwiazdora, Herbert Grönemeyer, Felix Jaehn tworzy muzykę budzącą pozytywne nastawienie do życia.