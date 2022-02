Najnowsze wydawnictwo „Umami” to już szósty polskojęzyczny album w dorobku artystycznym Ewy Farnej. Umami to piąty smak, dzięki niemu jedzenie smakuje kompletnie i w sposób pełny.

To smak, którego nie da się do końca zdefiniować…po raz pierwszy spotykamy się z nim w mleku matki. To eksplikacja momentu życia, w którym jest Ewa Farna. Tym dopełnieniem, pełnią, jest dla niej macierzyństwo. „Umami” to również gra słów – „u mamy” – tam gdzie czujemy się dobrze, bezpiecznie.

Jak mówi artystka:

„Macierzyństwo jest dla mnie dużą inspiracją oraz najlepszą szkołą. Lustrem, na ile sama mam w sobie przerobione niektóre tematy. Skłania mnie do codziennej pracy nad sobą, nad tym co mówię, robię. Kim myślę, że jestem a kim naprawdę jestem. Na płycie skupiłam się na tym, by teksty były pełne autentyczności, żeby niosły treść, a nie tylko ładnie brzmiały. Żeby słuchacz mógł mnie poznać na nowo, tak jak ja siebie odkrywałam, kiedy tworzyłam tę płytę.

Ten album pojawia się po długim czasie, jednak zależało mi na tym, żeby mieć coś do powiedzenia, a nie tylko żeby wydać płytę. To wydawnictwo to połączenie pozytywnych dźwięków z ważnym dla mnie przekazem. To wielobarwna płyta bez naklejki, to ja w najbardziej nieuczesanej wersji, różnorodna. To komplet moich smaków.”

Utwory to efekt pracy Ewy Farnej z artystami z całej Europy, zestawem wspaniałych producentów, inżynierów dźwięku, kompozytorów. Przy tworzeniu płyty Ewa współpracowała m.in. z niesamowitą Mery Spolsky, Margaret i Kacezetem, Mikołajem Trybulcem czy Sarsą, Magdą Wójcik, która ostatnio znana jest ze współpracy z Sanah.