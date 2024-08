Aż osiem lat Empirianie musieli cierpliwie czekać na wieści od wizjonerskiego duetu – Emperora Steele’a i Lorda Littlemore’a, którzy przemierzali świat w ramach swojej dźwiękowej pielgrzymki. Na szczęście oczekiwanie dobiega końca – 26 lipca ukazał się wyczekiwany album „Ask That God”.

W kalejdoskopowym wszechświecie, w którym rzeczywistość płynnie łączy się z fantazją, czwarty rozdział Empire of the Sun jawi się jako holistyczna muzyczna przygoda, w której króluje surrealizm, a wyobraźnia i rzeczywistość zacierają się. – To była podróż niepodobna do żadnej innej odbytej przez Empire Of The Sun. Zawsze „idziemy tam”, jeśli chodzi o eksplorację zarówno siebie, jak i świata zewnętrznego. To dzieło reprezentuje największą zmianę świadomości, jaką kiedykolwiek widział nasz świat, co znajduje odzwierciedlenie w muzyce – komentuje Littlemore.

– „Ask That God” to album, którego poszukiwaliśmy i na szczęście zostaliśmy nim pobłogosławieniu. Jesteśmy tylko przewodnikami, zbierającymi doświadczenia i odnajdującymi to, co jest przeznaczone dla Imperium – wyjaśnia Steele.

Empire of the Sun odcisnęli wyraźne piętno na globalnej scenie muzycznej, szczycąc się niezwykłą karierą, w trakcie której sprzedali 5,5 mln albumów na całym świecie i zgromadzili oszałamiające 7,6 mld streamów. Dzięki takim singlom jak „Walking On A Dream”, „We Are The People, „Alive” i „High” każdy z trzech dotychczasowych albumów grupy odniósł międzynarodowy sukces. Na przestrzeni ostatniej dekady wizjonerski duet zrobił na światowych scenach furorę swoimi fenomenalnymi występami na żywo i porywającymi hitami.

Zespół jest dziś jednym z najbardziej popularnych muzycznych produktów eksportowych z Australii.