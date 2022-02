Eddie Vedder, wokalista zespołu Pearl Jam, wydał swój trzeci solowy album. Na płycie „Earthling” gościnnie pojawili się wielcy gwiazdorzy i idole rockmana – Elton John, Ringo Starr i Stevie Wonder.



„Earthling” to pierwszy solowy krążek Eddiego Veddera od ponad dekady, dokładnie od czasu wydanego w 2011 „Ukulele Songs”. Wraz z premierą krążka, ukazał się najnowszy singiel – pełen surowej energii, kinowych syntezatorów i bajecznych harmonii „Invincible”.

Wydawnictwo wcześniej promowały „Long Way” („ostry, gitarowy kawałek” – „Variety”), „The Haves” („wzruszająca ballada o poszukiwaniu więzi i podziale między bogatymi i biednymi” – „Stereogum”) i „Brother the Cloud” („wielowymiarowy rockowy numer z potężnym finałem” – „Spin”) .

Pomysł na solową płytę pojawił się, gdy Eddie brał udział w imprezie zorganizowanej przez Global Citizen. Tam trafił na producenta, Andrew Watta, znanego ze współpracy z Justinem Bieberem czy Miley Cyrus. Zdobywca Grammy ostatecznie zajął się brzmieniem „Earthling”.

Choć album sygnowany jest nazwiskiem Veddera, wokalista zaprosił do współpracy całkiem imponujące grono muzyków: Watta, Chada Smitha (perkusja) i

Josha Klinghoffera (gitara, klawisze, chórki) znanych z Red Hot Chili Peppers, a także Eltona Johna, Ringo Starra i Steviego Wondera.

W ostatnim utworze na płycie można usłyszeć głos biologicznego ojca wokalisty, o którego istnieniu dowiedział się gdy miał 17 lat. – Cała płyta została ułożona jak setlista koncertowa i goście specjalni pojawia się na koniec – mówi Vedder. – Najpierw Stevie, potem Elton, a dalej „Mr. Mills” z Ringo. Ostatni gość to mój ojciec, którego tak naprawdę nie zdążyłem poznać.

Wątek rodzinny pojawia się również w utworze „Brother The Cloud”, który nawiązuje do tragicznej śmierci brata Veddera podczas wspinaczki górskiej. – Zaczęło się od prawdziwego zdarzenia, które później zmieniłem w fikcję – opowiada artysta. – Na zasadzie: pisz coś o czym wiesz, ale to podkoloruj.

Vedder, znany z feministycznych poglądów, nagrał na płytę również piosenkę „Fallout Today” napisaną z perspektywy kobiety.

O pracy nad „Earthling” Eddie Vedder rozmawiał z Bruce’em Springsteenem, co zostało uwiecznione w dokumentalnej produkcji w reżyserii Thoma Zimny’ego. Film, nakręcony na farmie Bossa w New Jersey, będzie można najpierw obejrzeć na Amazon Live, a następnie od niedzieli, 13 lutego na kanale YouTube Veddera.