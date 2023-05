Ed Sheeran ogłosza nowy album, który zamykać będzie jego trwającą ponad 10 lat matematyczną serię. Płyta zatytułowana “-” (Subtract) ukazała się 5 maja 2023 roku.

Na albumie Ed wraca do swoich songwriterskich korzeni, opierając materiał na osobistych przeżyciach związanych z żałobą i nadzieją. “-” (Subtract) przedstawia jedną z największych gwiazd na współczesnej scenie w najbardziej wrażliwej, bezbronnej i szczerej odsłonie. Odkąd w wieku 12 lat po raz pierwszy nauczył się na gitarze “Layla” Erica Claptona, Ed Sheeran pokochał songwriting – granie, śpiewanie i pisanie piosenek. Dorastał z takimi artystami, jak Damian Rice, Bruce Springsteen i Bob Dylan, których poznał dzięki swojemu tacie, Johnowi, a album “-” zawsze widniał na jego horyzoncie.

Mimo serii ciężkich doświadczeń, które dotknęły Eda w 2022 roku, kiedy piosenki zaczęły nabierać zupełnie innego kształtu, pragnienie, by stworzyć płytę zakotwiczoną w miłości do songwritingu pozostało niezmienione. “-” to najbardziej obnażające duszę dzieło gwiazdora i przypomnienie, dlaczego Sheeran pozostaje jednym z najbardziej utalentowanych tekściarzy swojego pokolenia. Artystą, który dzieli się własnymi doświadczeniami, aby fani mogli znaleźć w jego muzyce pocieszenie i poczucie przynależności. Na albumie “-” Ed przesuwa granice swego rzemiosła przedstawiając najgłębsze słowa piosenek w swojej karierze.

Zarówno w zakresie tekstów jak i produkcji nad nowymi utworami Ed współpracował z Aaronem Dessnerem (The National), którego poznał przez ich wspólną przyjaciółkę Taylor Swift. Zaczynając w lutym 2023 roku, podczas miesięcznego pobytu w studiu, artyści napisali ponad 30 piosenek. Czternaście utworów, które wypełnia płytę – od skłaniających się ku folkowi do odważniejszych, pełnych orkiestrowych aranżacji – jest płynnie powiązanych ze sobą przez znakomitą produkcję.