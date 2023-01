Kiedy Eagle-Eye Cherry rozpoczął pisanie swojego szóstego studyjnego albumu, w muzyce z nastoletnich lat odnalazł niezwykle inspirującą energię. W efekcie powstało 13 utworów, które dzisiaj mają swoją premierę w postaci krążka „Back on Track”.

Ostatnie lata dały się we znaki niemal każdemu z nas. Nie pozostały też bez wpływu na Eagle-Eye Cherry, który w obliczu pandemii i tak ważnych zawodów jak pracownicy służby zdrowia, zaczął kwestionować to, co robi. Ostatecznie jednak, tęskniąc za dzieleniem się muzyką z innymi, poczuł, że jego zawód również ma znaczenie. Stąd tytuł „Back on Track”, który symbolizuje powrót na muzyczną ścieżkę.

Album „Back on Track” to 13 wyjątkowych utworów. Od wspomnień w: „Teenage Runaway”, „I Like it” i kontynuacji w „Done Done Done”, przez poruszające trudne tematy utwory: „Back on Track”, „One Of Those Days”, „Catch Me”, „Disposable” „Rising Sun”, „Hit And Run” po numery pełne nadziei („Shine a Light”, „All You Got”), nawiązujące do filmów („Kansas”) czy te o miłości („Thinking About You”).

Niedługo artysta wyruszy w europejską trasę promującą nowe wydawnictwo, w ramach której zagra kilkanaście koncertów. W momentach zwątpienia to właśnie jego fani pomagają mu wrócić na właściwy tor i już niedługo będą mieli okazję do ponownego spotkania.