„Sleeping On The Phone” to najnowszy singiel promujący debiutancki album laureata Eurowizji z Tel Awiwu w 2019. Po spektakularnym sukcesie singla „Arcade”, Duncan Laurence poświęcił każdą możliwą chwilę na tworzenie wyczekiwanego pierwszego pełnowymiarowego krążka.

Artysta w dużej mierze odpowiada za produkcję materiału. Duncan komponował i produkował piosenki ze „Small Town Boy” w różnych miastach na całym świecie, m.in. w Los Angeles. Na albumie nie zabrakło jego wielkich hitów „Arcade”, „Love Don’t Hate” i „Someone Else”.

O samym krążku Laurence mówi: – W całym procesie tworzenia albumu doświadczyłem niesamowitej wolności w muzyce. Pisałem, produkowałem i aranżowałem własne kawałki. Każda piosenka otwiera okno do mojego świata i opowiada część mojej historii. Tworzenie „Small Town Boy” pozwoliło mi dojrzeć, dowiedzieć się więcej o sobie i jakim chcę być muzykiem. To marzycielski, surowy materiał, wesołe zaproszenie do mojego świata – naprawdę wszystko, co wymarzyłem sobie na płytowy debiut!

W październiku 2020 ukazał się singiel promujący wydawnictwo, „Last Night” – osobisty hołd dla niedoskonałych związków. Artysta uważa, że wrażliwość oraz drobne skazy są piękniejsze niż zimna perfekcja.