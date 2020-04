Wyczekiwany debiutancki album Duke’a Dumonta „Duality” już dostępny

„Duality”, łącząc wieloletnie doświadczenia Duke’a Dumonta w spójny zapis, to szczera, oczyszczająca ekspresdja i chęć ucieleśnienia mentalności artysty nieskrępowanego przez ograniczenia gatunkowe; autorski ślad dźwiękowy.

LP połączona jest na dwie części: pierwsza jest bardziej taneczna, a druga introspektywna. Otwierający wydawnictwo singiel „Therapy” został wydany na początku roku i nadaje ton całemu „Duality”. Kolejny to klubowy hymn „The Power”, współpraca z brytyjskim songwriterem i wokalistą Zakiem Abelem. W „Obey” Dumont łączy siły z artystą pochodzącym z New Jersey, Rolandem Clarkiem. W „The Fear” usłyszymy amerykańską wokalistkę, songwriterkę i pianistkę o pseudonimie Niia, a w „Nightcrawler” australijski duet Say Lou Lou.

Wielką atrakcją części introspektywnej jest duet z How to Dress Well – „Together”. Całość wieńczy ostatni singiel „Let Me Go”, gdzie na pierwszym planie pojawiają się emocjonalne wokale australijskiego artysty Ry X.

„Duality” powstało w zamyśle, by słuchać płyty jako całości, a nie jako kolekcji przyjaznych dla radia singli. Poza samodzielną produkcją i wokalami, na albumie słyszymy żywe smyczki, gitary, perkusję oraz pianino.

Duke to siła, z którą należy się liczyć. Jego katalog ma ponad 2,5 miliarda streamów. Singiel „Ocean Drive” trafił na pierwsze miejsce list przebojów w UK i ma tam status platyny.

„Duality” to zachwycająca kulminacja dotychczasowego dorobku Duke’a Dumonta.